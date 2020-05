Les dirigeants du FC Barcelone auront du mal à satisfaire Lionel Messi cet été lors du mercato.

Lionel Messi n’est pas satisfait depuis plusieurs mois. L’Argentin estime que le Barça n’est pas assez fort et a demandé à ses dirigeants de recruter deux joueurs lors du prochain mercato et de tout faire pour conserver Marc-André ter Stegen le gardien de but barcelonais.

Messi agacé

Mais la crise économique liée au coronavirus va bloquer le Barça lors des prochains mois. Clairement, Neymar, demandé par Messi ne viendra pas. Il reste une chance de voir Lautaro Martinez rejoindre la Catalogne mais celle-ci semble de plus en plus faible. Quant à ter Stegen le Barça n’arrive pas à le prolonger et pourrait le vendre lors du prochain mercato. Pas sûr que Messi apprécie tout cela…