Priorité du Real Madrid, Erling Haaland est courtisé par d’autres grands clubs.

Conscient qu’il aura du mal à recruter Kylian Mbappé cet été, Florentino Pérez a décidé de s’offrir les services d’Erling Haaland lors du prochain mercato. Mais si le président merengue était optimiste pour ce recrutement, il est en train de comprendre que le Real aura du mal à faire venir l’international norvégien.

Haaland demandé par du lourd !

Si le Borussia Dortmund devrait lâcher son buteur, plusieurs clubs concurrencent le Real. Chelsea, les deux clubs de Manchester (United et City) ainsi que les dirigeants parisiens suivent de près Haaland. Une mauvaise nouvelle pour le Real et son président. Ces clubs sont en effet très puissant d’un point de vue financier et souffrent moins de la crise du Covid-19 que le Real.