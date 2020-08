Selon Mourad Boudjellal, la vente de l’OM par Frank McCourt est toujours une possibilité.

Depuis le début de l’été, la vente de l’OM est évoquée par de nombreux médias et même par ses potentiels acheteurs. Et selon Mourad Boudjellal, rien n’est terminé entre Frank McCourt et le clan Ajroudi.

Boudjellal n’abdique pas

L’ancie président du RCT semble en effet convaincu de pouvoir faire craquer McCourt au cours des prochaines semaines. « Les choses ne sont jamais terminées. Dans le business, quand vous dites que votre bien n’est pas à vendre, la traduction est « je veux faire une grosse plus-value ». Si vous dites que votre maison n’est pas à vendre, vous pouvez quand même envisager de le faire si l’offre n’est pas refusable. Le débat des mots est toujours inférieur au débat des chiffres », a récemment expliqué l’ancien homme fort du rugby français.