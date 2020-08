Après l’échec du projet Ajroudi, l’OM pourrait de nouveau être l’objet d’une offensif. Et c’est encore Mourad Boudjellal qui est à la manœuvre !

Entre Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, c’est terminé. Les divergences de point de vue des deux hommes ont eu raison de leur projet de rachat de l’OM, dont Frank McCourt n’a pas voulu entendre parler. Mais selon le journaliste, David Aiello (Yahoo Sport, RTL), un deuxième projet est en cours…

Boudjellal revient de plus belle !

Si Mohamed Ajroudi n’est plus dans l’équation, Mourad Boudjellal est toujours là. Avec des investisseurs et un projet solide, selon lui : « Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens-là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi. (…) Que personne ne se réjouisse, je ne sors pas du dossier ». Frank McCourt devrait donc une nouvelle fois être attaqué par une offensive de rachat. Reste à savoir si l’Américain fera la sourde oreille, une seconde fois.