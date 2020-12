Le boss de l’OM pourrait accepter de réaliser un bel investissement en attaque lors du mercato.

Du côté de l’OM, André Villas-Boas espère pouvoir renforcer son groupe lors du prochain mercato hivernal. L’entraîneur de l’OM veut notamment mettre la main sur un attaquant. Et le coach phocéen est convaincu de pouvoir convaincre Frank McCourt de faire un effort financier en janvier.

Un attaquant pour aller chercher le titre

« La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu’on soit interdit d’investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m’inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches », a déclaré AVB il y a quelques jours. Plusieurs sources assurent en effet que l’hommes d’affaires américain n’est plus aussi fermé à l’idée de remettre de l’argent dans les comptes du club. En d’autres mots, si McCourt pense qu’un renfort de poids peut permettre à l’OM d’aller chercher quelque chose de grand (le titre !) lors de la seconde partie de saison, l’Américain pourrait bien craquer.