Le directeur sportif de l’OM et Juninho courtisent le même joueur.

Si l’Olympique de Marseille traverse actuellement une crise sportive, le club marseillais et son directeur sportif, Pablo Longoria continuent de préparer l’avenir. Et notamment le prochain mercato. Le dirigeant espagnol a bien l’intention de renforcer son effectif à moindre coût et courtise déjà plusieurs joueurs.

L’OL le veut aussi !

En fin de contrat du côté de Naples, Elseid Hysaj est l’une des priorités de Longoria. Mais le joueur intéresse plusieurs clubs. Et notamment l’OL. Juninho, le boss du recrutement lyonnais souhaite en effet s’offrir les services du joueur du Napoli.