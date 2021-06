Pour Lirola et Guendouzi, l’OM tente de négocier à la baisse. Mais Pablo Longoria, malgré ses qualités, n’y arrive pas encore.

Pablo Longoria a réussi à obtenir gain de cause pour Gerson, auprès de Flamengo. Ses qualités de négociateurs ont parlé, pour un deal à 20 millions d’euros. Mais pour la suite, l’Espagnol connaît plus de difficulté.

Deux fois ce que l’OM veut mettre !

Pour Matteo Guendouzi, l’OM pensait mettre 10 millions d’euros. Arsenal en réclame le double ! Même chose pour la Fiorentina, qui ne veut pas entendre parler d’une ristourne et campe sur la clause à 12 millions d’euros de Pol Lirola… Pour l’heure, Longoria se heurte à deux murs et réfléchit à une stratégie pour obtenir gain de cause.