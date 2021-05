Le président de l’OM a déjà validé plusieurs départs pour la fin de saison.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria est déjà concentré sur la prochaine intersaison. Le président de l’OM veut profiter du futur marché des transferts pour renouveler l’effectif de Jorge Sampaoli et l’améliorer. Alors que Florian Thauvin n’était pas voulu, mais est désormais acté, Longoria s’active en coulisse pour qu’un vrai coup de balai ait lieu.

Un effectif renouvelé !

Ces dernières semaines, le président olympien a validé les futurs départs de Valère Germain, Yohann Pelé, Christopher Rocchia et de Saïf Eddine-Khaoui qui arrivent en fin de contrat. Yuto Nagatomo ne sera pas non plus prolongé. Tout comme les prêtés, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham.