Le président de L’OM doit préparer la prochaine saison dès maintenant.

L’Olympique de Marseille va certainement retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais alors que le club est dans une situation financière compliquée, Jacques-Henri Eyraud ne doit pas perdre une seule seconde et dès maintenant préparer la prochaine saison pour faire en sorte que l’OM ne soit pas ridicule.

Eyraud a du boulot…

Le président marseillais doit dans un premier temps rassurer son entraîneur André Villas-Boas. Un départ du coach portugais serait une catastrophe. Eyraud doit trouver les mots pour le retenir et le rassurer. Eyraud devra ensuite rassurer son boss Frank McCourt. Son objectif : faire en sorte que l’homme d’affaires américain patiente encore une ou deux saisons et qu’il ne tente pas de rééquilibrer les comptes du club en un seul mercato l’été prochain. Enfin, Eyraud doit préparer son mercato immédiatement. Entre des ventes nécessaires et un recrutement obligatoire, il va avoir beaucoup de travail. Maintenant que l’OM est pratiquement assuré de jouer la Ligue des Champions il peut se mettre au travail.