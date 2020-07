Après Payet, le président de l’OM veut trouver un accord avec Florian Thauvin.

Et si Jacques-Henri Eyraud officialisait rapidement une nouvelle prolongation après celle de Dimitri Payet ? A en croire le journal L’Equipe, le président marseillais s’est en tout cas mis en tête de trouver un accord rapide avec Florian Thauvin son champion du monde qui n’a plus qu’un an de contrat.

Thauvin comme Payet ?

Le dirigeant phocéen voudrait offrir un nouveau bail à Thauvin. Mais pas sûr que le joueur accepte une baisse de salaire en échange d’un contrat de plusieurs années. Ce serait en tout cas le souhait de Jacques-Henri Eyraud qui a conviancu Payet de cette façon. Mais Thauvin, contrairement à Payet n’est pas en fin de carrière et ne manquera pas de prétendant s’il se retrouve libre dans un an…