Le président de l’OM doit vendre pour 60 millions d’euros cet été.

Alors que l’Olympique de Marseille est dans une situation financière difficile, le club va devoir vendre cet été pour renflouer ses caisses. Jacques-Henri Eyraud y pense quotidiennement. Pour combler son déficit de 90 millions d’euros et rester dans les clous du fairplay financier, l’OM devra récupérer 60 millions d’euros au moins.

Marseille doit vendre

C’est l’objectif que c’est fixé Jacques-Henri Eyraud. Pour y parvenir, le président de l’OM compte bien vendre Morgan Sanson. Mais un départ de Boubacar Kamara n’est pas à exclure non plus. Et d’autres joueurs devraient aussi être proposés. Notamment en Angleterre.