Le directeur sportif de l’OM, Pablo Longoria souhaite vendre plusieurs joueurs.

Arrivé à l’OM il y a quelques mois, Pablo Longoria est bien décidé à construire un projet sur le long terme. Actuellement le directeur sportif marseillais tente de renforcer son effectif sur le marché des transferts. Mais il veut également préparer l’avenir et assainir les finances du club. Ainsi, alors que le jeune Florian Chabrolle a déjà été remercié, Longoria souhaite se séparer d’autres joueurs considérés comme des boulets.

Un ménage se prépare

Le jeune Christopher Rocchia est dans son viseur et pourrait vite être libéré. Quant à Marley Aké et Nemanja Radonjic ils pourraient être prêtés avec l’espoir de les voir briller, progresser et les revendre l’été prochain. Mais ce sont surtout Kostas Mitroglou et Kevin Strootman, qui ont des gros salaires et qui déçoivent sportivement que le boss du secteur sportif marseillais souhaite voir partir.