Pas prolongé par l’OM, Florian Thauvin devrait prendre la direction de l’Italie en fin de saison.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin qui n’a pas prolongé son bail devrait bien quitter le club phocéen au cours des prochains mois. Si un départ en janvier n’est pas à exclure, l’option la plus crédible reste un départ libre en fin de saison. Et selon plusieurs sources, c’est bien la direction de l’Italie que devrait prendre Thauvin.

Direction l’Italie ?

Après une expérience ratée en Angleterre, le joueur ne veut plus entendre parler de Premier League. Le championnat espagnol pourrait lui convenir, mais les clubs espagnols souffrent déjà énormément de la crise économique et ne devraient pas beaucoup bouger sur le marché au cours des prochains mois. Alors que peu de clubs allemands sont venus aux renseignements, trois formations italiennes maintiennent un contact régulier avec l’entourage du joueur. Il s’agit du Milan AC, de la Roma et de l’Atalanta. Trois clubs qui ont clairement une longueur d’avance sur les autres pour ce recrutement.