L’OM doit absolument accrocher la Ligue des Champions en fin de saison.

Décevant en Ligue des Champions cette saison, l’Olympique de Marseille espère néanmoins retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes dès la saison prochaine. C’est très important pour le club phocéen dont les finances sont dans le rouge depuis très longtemps. Mais l’OM est à la lutte avec de nombreux clubs et rien n’est assuré. Et en cas de non-qualification, l’OM pourrait connaitre un scénario catastrophe qui inquiète déjà Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt.

La Ligue des Champions est vitale !

Un échec en Ligue 1 pourrait pousser André Villas-Boas a quitté l’OM pour de bon cette fois-ci. Dans le même temps, des joueurs importants comme Florian Thauvin et Jordan Amavi quitteront certainement le club, libres. L’OM n’aura pas de moyen pour les remplacer et devrait se trouver un nouveau coach pour démarrer un nouveau cycle dans une situation financière désastreuse.