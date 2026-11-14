La commission de discipline de la LFP a révoqué le sursis qui pesait sur le virage Sud. Sa partie haute sera fermée contre Le Mans, le 22 novembre. Selon Le Phocéen, ce sera le troisième match consécutif à domicile avec une partie du Vélodrome condamnée.

Le 1er novembre, l’OM avait battu Toulouse 2-0 au Vélodrome. Onze jours plus tard, la commission de discipline s’est prononcée sur les incidents relevés en tribune lors de cette rencontre. L’usage d’engins pyrotechniques et des propos tenus dans les gradins ont été retenus, selon les comptes rendus de la décision. La sanction vise la partie haute du virage Sud pour un match ferme.

Le sursis avait laissé les places ouvertes

La décision du 12 novembre rend effective une fermeture qui était jusqu’alors suspendue. La conséquence se verra à la réception du Mans, le dimanche 22 novembre à 20 h 45. Le match reste programmé au Vélodrome et la fermeture porte sur un secteur précis, la partie haute du virage Sud. Cette distinction compte pour les supporters qui préparent leur venue et pour le club qui doit adapter l’accueil à la configuration du stade.

Le délai entre le match contre Toulouse et la décision disciplinaire a aussi un effet concret. Des places pour la réception du Mans étaient déjà proposées. Le District de Provence avait par exemple ouvert une offre à ses clubs dans la tribune Ganay haute ou dans un secteur équivalent, avec une échéance fixée au 12 novembre. Les informations de placement pour ce match doivent désormais tenir compte de la fermeture du secteur concerné.

Les fermetures se succèdent d’un virage à l’autre

Le Phocéen relève que les restrictions précédentes avaient concerné le virage Nord. Le changement de secteur compte autant que la répétition de la sanction. D’un match à l’autre, ce sont des groupes de spectateurs différents qui perdent l’accès à leur emplacement habituel. Pour l’OM, chaque fermeture impose aussi de revoir la manière dont il organise la réception, alors que le calendrier à domicile se poursuit.

La sanction prononcée le 12 novembre porte sur une seule rencontre. La répétition des fermetures soulève une question plus durable pour Marseille. Le club devra pouvoir annoncer à ses abonnés quand ils retrouveront leurs places habituelles et leur donner des consignes précises chaque fois qu’une décision disciplinaire modifie l’accès à un virage.