Équipe de France : Zidane a vu ses Bleus se disperser dès que l’Italie a pris l’avantage

La France a mené à Milan avant de perdre 3-1 contre l’Italie le 12 novembre. Zinédine Zidane situe la rupture au moment où son équipe est passée derrière au score. La première défaite de son mandat pose une question qui dépasse le retour de Kylian Mbappé.

Michael Olise avait donné l’avantage aux Bleus dès la 10e minute, après une erreur de Gianluigi Donnarumma. Francesco Pio Esposito a égalisé à la 26e. À la pause, la France était encore à hauteur des Italiens. Elle l’était même à l’heure de jeu, quand Sebastiano Esposito a manqué un penalty. Trois minutes plus tard, Davide Frattesi a marqué le deuxième but italien.

Le penalty manqué aurait pu donner du répit aux Bleus

L’Italie a continué à pousser après l’échec de Sebastiano Esposito. Frattesi a donné l’avantage aux Azzurri à la 63e minute, puis Francesco Pio Esposito a converti le deuxième penalty à la 75e. En douze minutes, les Bleus sont passés d’un match encore à leur portée à deux buts de retard. Zidane a ensuite expliqué que son équipe s’était éloignée du cadre de jeu fixé, notamment sur le plan défensif.

Le sélectionneur a dit avoir apprécié le début de la seconde période. Son diagnostic distingue donc le jeu produit à 1-1 de la réaction au 2-1. Cette séquence est plus instructive que le seul écart au score. Elle montre à quel moment la France a cessé de maîtriser la partie et donne au staff des actions précises à revoir avec les joueurs.

Le retour de Mbappé ne règle qu’une partie du problème

Mbappé est resté sur le banc à Milan. Au micro de TF1, Zidane a relativisé son souci physique et évoqué l’idée de le réintégrer, sous réserve de son état. Le capitaine peut donner une menace supplémentaire dans la profondeur ou offrir une solution quand l’adversaire presse. La difficulté décrite par Zidane concerne aussi ce que font les autres joueurs autour de lui quand l’équipe doit revenir au score.

À Milan, le sélectionneur a effectué ses premiers changements à la 77e minute, juste après le troisième but italien. Lors d’un prochain match serré, il pourra agir plus tôt sur les distances entre ses lignes ou demander à ses milieux de sécuriser les premières passes. Le choix sera de savoir combien de joueurs envoyer chercher l’égalisation tout en gardant assez de couverture pour éviter que le match se joue sur l’action suivante.