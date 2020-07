Après avoir publiquement déclaré être à la tête d’un projet pour le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal est clairement en position de force.

Sa campagne médiatique est aussi puissante qu’impressionnante. Depuis une semaine, Mourad Boudjellal détaille les contours des projets dont il porte les intérêts. Un rachat de l’OM, avec des ambitions XXL et les arguments financiers pour convaincre Frank McCourt de céder.

Le mieux positionné

Connu du grand public, homme d’affaire avisé et populaire, Mourad Boudjellal incarne clairement l’homme dont tous les supporters de l’OM rêvent d’avoir comme président. Et avec les fonds d’investissements étatiques derrière lui, il est en position pour reprendre l’OM si jamais McCourt accepte de vendre. En l’état actuel des choses, cette proposition est inespérée pour lui de récupérer ses billes et de partir la tête haute, avec le club en Ligue des Champions.