Recruté libre de tout contrat il y a un an, Ander Herrera pourrait déjà quitter le PSG. Un retour en Espagne serait dans les tuyaux.

Ander Herrera n’a pas vraiment convaincu à Paris. Souvent blessé, le milieu de terrain arrivé libre de tout contrat à l’été 2019 n’a pas réussi à devenir indispensable, malgré les besoins de Thomas Tuchel dans l’entrejeu. Un joueur qui pourrait déjà prendre la porte cet été.

Courtisé en Espagne

Il se murmure en effet qu’Ander Herrera aurait des touches avec des clubs espagnols, d’où il est originaire. Un départ qui pourrait permettre à Paris de libérer un salaire et une place pour un joueur plus « solide » que l’ancien de Manchester United. Et si le PSG parvient à prendre une petite indemnité de transfert au passage, ce sera tout bénef !