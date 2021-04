Faut-il encore croire à une possible vente de l’OM dans les mois à venir ? Des rumeurs reviennent à la surface.

Le sujet de la vente de l’OM a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois à la faveur des déclarations de certains journalistes qui évoquaient un rapprochement avec des fonds d’Arabie Saoudite. Tout a été démenti depuis et McCourt a même affirmé qu’il était encore là pour longtemps.

Sûr de lui

Pourtant, certaines rumeurs remontent à la surface. On évoque de nouveau une possible vente du club et toujours vers des repreneurs saoudiens. Le journaliste Thibaud Vézirian semble sûr de ses informations et les distille régulièrement sur les réseaux sociaux. Faut-il y croire ?