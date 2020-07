Memphis Depay est sur les tablettes d’Arsenal. Lyon aura du mal à le retenir.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay n’a pas encore prolongé son bail. Les semaines passent et l’attaquant néerlandais semble s’éloigne de plus en plus d’un nouveau bail. De retour sur les terrains après sa grave blessure il serait d’ailleurs sur les tablettes d’Arsenal.

Arteta le veut !

Mikel Arteta voudrait le recruter en cas de départ de Lacazette ou d’Aubameyang. Si cela se confirme, Depay aura beaucoup de mal à dire non. L’ancien joueur de Manchester United rêve de retourner en Premier League un jour. Après avoir échoué une première fois en Angleterre, il pourrait bien ne pas résister à l’offre des Gunners.