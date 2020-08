L’Olympique Lyonnais s’attend à réaliser une grosse vente grâce à Houssem Aouar.

Houssem Aouar devrait bel et bien quitter l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato. Le milieu de terrain lyonnais est en effet suivi de près par plusieurs clubs et l’OL ne devrait pas pouvoir se permettre de repousser certaines offres. D’autant plus que les enchères montent en coulisse pour le joueur lyonnais qui intéresse bien Leonardo. Mais pas seulement…

Des cadors fortunés sur le coup…

Selon France Football, d’autres cadors fortunés sont sur le coup. Houssem Aouar serait ainsi sur les tablettes de Manchester City, de la Juventus, et de Tottenham. Lyon s’attendrait des offres de ces clubs. Jean-Michel Aulas espère boucler un gros transfert grâce à son numéro huit.