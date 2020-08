Jean-Michel Aulas ne compte pas brader son capitaine Memhis Depay cet été.

Le capitaine de l’OL, Memphis Depay n’a plus qu’un an de contrat et n’a toujours pas prolongé son bail. Le joueur pourrait bien partir libre dans un an, s’il ne signe pas un nouveau contrat ou s’il n’est pas transféré lors de ce mercato.

Depay vers un départ libre ?

Un risque qu’est prêt à prendre son président Jean-Michel Aulas. Le boss lyonnais ne veut pas laisser filer Depay cet été si cela revient à le brader. Selon L’Equipe, il préférerait prendre le risque de le voir partir libre dans un an plutôt que de vendre à un prix dérisoire son attaquant vedette cette année.