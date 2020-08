Si le PSG ne parvient pas à prolonger Kylian Mbappé, le club pourrait accepter d’attendre encore quelques mois. Explication.

Kylian Mbappé ne veut pas entendre parler d’une prolongation de contrat. Il reste encore deux ans à son bail actuel et pour le champion du monde, pas question d’y toucher pour le moment. Une manière de conserver une certaine maîtrise sur son avenir, lui qui n’aura plus qu’un an de contrat à l’été 2021, et donc la possibilité de négocier un départ plus facilement.

Paris peut passer un accord

Plutôt que d’insister auprès de Kylian Mbappé et de son clan, le PSG pourrait convenir d’un accord. D’ici quelques mois, toutes les parties auront plus de visibilité sur leur avenir en commun. Et Mbappé pourra notamment affiner son choix pour plus tard, à savoir de rejoindre Zinedine Zidane ou non. Si Zizou est toujours en poste, et désireux de le recruter, des discussions pourront démarrer. A l’inverse, s’il voit que Paris est devenu plus compétitif que n’importe quel autre club, pourquoi partir ? Le parcours historique du club en Ligue des Champions cette saison donne du crédit, comme jamais, à Paris.