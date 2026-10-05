Manchester United : Cette pépite peut partir pour 352 000 €… le club pense qu’elle vaudra 100 M€ !

Manchester United possède l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe. JJ Gabriel n’a que 15 ans mais le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent déjà sa situation. Le problème pour les Red Devils ? Le phénomène anglais pourrait partir à l’étranger contre seulement 352 000 € d’indemnités. United estime pourtant que sa valeur pourrait un jour dépasser les 100 M€. Au point d’envisager désormais une riposte juridique.

352 000 €.

Dans le football actuel, la somme permet à peine de payer quelques semaines de salaire d’une superstar.

Pour Manchester United, elle pourrait pourtant bientôt représenter la totalité de l’indemnité reçue pour l’un des plus grands talents de son centre de formation.

Son nom : JJ Gabriel.

Son âge : 15 ans.

Et son avenir provoque déjà une véritable bataille européenne.

Le Barça, le Real et le PSG sont là

Gabriel possède encore plusieurs années avant de pouvoir prétendre s’installer durablement chez les professionnels.

Cela n’empêche absolument pas les grands clubs de le surveiller.

Le FC Barcelone, le Real Madrid et le PSG font partie des équipes intéressées.

Le Barça disposerait même d’un avantage important dans le dossier.

Le jeune Anglais s’est déjà entraîné à Barcelone et verrait favorablement une poursuite de sa formation en Catalogne.

Pour Manchester United, le danger est immense.

352 000 € au lieu de dizaines de millions

La raison se trouve dans le règlement entourant les jeunes joueurs.

À cet âge, Gabriel ne possède évidemment pas un contrat professionnel classique permettant à Manchester United de fixer librement un prix de transfert.

En cas de départ à l’étranger dans les conditions évoquées actuellement, le club anglais pourrait donc se retrouver avec une indemnité de formation d’environ 352 000 €.

Une somme dérisoire par rapport à la valeur que United attribue au joueur.

En interne, les Red Devils considéreraient que Gabriel possède le potentiel pour devenir un jour un joueur à plus de 100 M€.

L’écart explique la nervosité mancunienne.

Manchester United menace d’attaquer

Selon la presse anglaise, United étudie désormais la possibilité d’engager des procédures réglementaires, voire juridiques, contre les personnes qui faciliteraient un départ.

L’agent Ali Barat, intéressé par le joueur, est notamment cité autour du dossier.

Mais Manchester United possède une marge de manœuvre limitée.

Le système d’indemnisation des clubs formateurs existe précisément pour encadrer ce type de départ.

United ne peut donc pas simplement annoncer que son joueur vaut 100 M€ et exiger cette somme.

Le club doit convaincre Gabriel de rester.

Le paradoxe des centres de formation

L’histoire illustre surtout l’un des grands paradoxes du football moderne.

Manchester United peut investir pendant des années pour détecter, former et accompagner un joueur.

Puis voir les plus grands clubs européens arriver avant même son premier véritable contrat professionnel.

Pour le Barça, le Real ou le PSG, le risque financier est presque inexistant.

Quelques centaines de milliers d’euros pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs de sa génération représentent un pari particulièrement facile à prendre.

Pour United, c’est exactement l’inverse.

Le club ne risque pas seulement de perdre JJ Gabriel.

Il risque surtout de regarder un jour un joueur qu’il a formé être transféré pour plusieurs dizaines de millions d’euros après l’avoir laissé partir pour 352 000 €.