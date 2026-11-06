Harry Kane — Le Bayern négocie déjà ce que lui coûterait son remplacement

Harry Kane estime que sa prolongation au Bayern se joue désormais en quelques jours. Le 2 novembre, l’attaquant a expliqué que l’essentiel des discussions avait abouti. Son contrat actuel arrive à échéance en juin 2027. Pour Munich, le coût du nouvel accord doit être comparé à celui d’une succession particulièrement difficile.

Kane a rejoint le Bayern à l’été 2023 avec un engagement de quatre saisons. À 33 ans, il aborde donc une négociation qui porte aussi sur la dernière partie de sa carrière au plus haut niveau. Le joueur a indiqué que les principaux points étaient réglés et que les derniers détails relevaient notamment du travail des avocats. Aucune durée ni rémunération du nouvel accord ne doit être considérée comme officielle avant son annonce.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. 💙 pic.twitter.com/L662cyax7p — Harry Kane (@HKane) August 12, 2023

Remplacer les buts demande davantage qu’une indemnité

Le Bayern connaît déjà le rendement de son attaquant dans son environnement. Il sait comment Kane travaille, comment il s’intègre au vestiaire et ce qu’il apporte à l’organisation offensive. Recruter un successeur obligerait à réévaluer chacun de ces éléments, en plus de négocier un transfert et un salaire.

C’est ce qui donne au buteur une force particulière. Même une prolongation coûteuse peut être comparée favorablement au prix total d’un remplacement. Le calcul comprendrait l’indemnité éventuelle du nouvel attaquant, sa rémunération et le risque d’une période d’adaptation. Une économie sur le contrat de Kane pourrait donc s’accompagner d’une dépense supérieure ailleurs.

Le club doit néanmoins regarder les saisons couvertes par son engagement. À cet âge, la durée compte autant que le montant annuel. Elle détermine pendant combien de temps Munich souhaite organiser son attaque autour du même joueur et quelle place il peut réserver à une succession progressive.

Les derniers détails fixent le partage du risque

Kane a expliqué que de nombreux points mineurs restaient à régler. Leur importance ne se mesure pas forcément au temps passé à les négocier. Un contrat long répartit les engagements entre le joueur et son employeur, y compris lorsque les performances, le rôle sportif ou les besoins de l’équipe évoluent.

Les conditions exactes restent confidentielles. Il serait donc artificiel d’attribuer le délai à une prime ou à une clause particulière. Le fait utile est ailleurs. Les discussions engagées depuis août ont avancé jusqu’au stade où le joueur annonce lui-même une conclusion proche.

Pour le Bayern, conserver Kane permettrait de préparer la suite avec un attaquant déjà installé. La question de son successeur resterait entière, mais elle pourrait être traitée avec davantage de temps. C’est aussi cette marge de préparation que Munich cherche à obtenir en prolongeant son numéro neuf avant la fin de son contrat.