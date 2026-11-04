Harry Kane : Son Ballon d’or, il est prêt à l’échanger !

Harry Kane vient de remporter le Ballon d’or 2026. Mais l’attaquant anglais désigne déjà un trophée qu’il placerait au-dessus de cette récompense individuelle. Sa réponse accompagne une autre annonce : sa prolongation au Bayern serait désormais une question de jours.

Harry Kane n’a pas attendu longtemps pour rappeler ce qui manque encore à sa carrière. Interrogé le 2 novembre en conférence de presse, l’attaquant du Bayern a expliqué qu’il privilégierait une victoire en Ligue des champions avec ses partenaires à son Ballon d’or. Le choix reste évidemment symbolique : personne ne lui demande de restituer sa récompense. Mais sa réponse précise la suite qu’il veut donner à son parcours munichois.

À 33 ans, l’Anglais a atteint la consécration individuelle après son départ de Tottenham en 2023. Il a remporté des titres nationaux en Allemagne et vient d’être distingué devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. La Ligue des champions reste, elle, absente de son palmarès.

La récompense individuelle ne remplace pas la fête avec le groupe

Kane présente son Ballon d’or comme l’un des grands moments de sa carrière. Il insiste néanmoins sur ce qu’offrirait un sacre européen partagé avec ses coéquipiers et son club. Son propos porte sur une célébration collective qu’aucune remise de trophée individuelle ne peut reproduire.

Cette ambition garde un précédent douloureux. Avec Tottenham, l’attaquant avait disputé la finale de la Ligue des champions 2019, perdue contre Liverpool. Son arrivée au Bayern lui a permis de conquérir des trophées en Allemagne, sans encore combler ce manque européen.

Le Ballon d’or ne marque donc pas un point d’arrivée dans son discours. Kane explique aussi avoir rejoint Munich pour continuer à progresser. La récompense valide cette décision à ses yeux ; elle ne change pas l’objectif qu’il fixe pour la suite.

Une prolongation annoncée comme imminente

C’est dans ce contexte que l’Anglais a donné une indication sur son contrat, actuellement valable jusqu’en juin 2027. Il dit avoir eu de bonnes discussions durant le week-end puis le lundi 2 novembre. Selon lui, la conclusion est désormais extrêmement proche et pourrait intervenir dans les prochains jours.

La signature reste à officialiser. Mais ses déclarations réunissent deux éléments cohérents : Kane veut prolonger son séjour et gagner le grand trophée collectif qui lui manque avec le Bayern. Pour les dirigeants munichois, conserver leur avant-centre permettrait de poursuivre cette ambition sans ouvrir immédiatement le chantier de sa succession. La durée du nouvel engagement demeure un élément à confirmer lors de l’annonce officielle.