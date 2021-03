Lui aussi en fin de contrat, Valère Germain ne souhaite pas partir. Et le club phocéen pourrait finalement le conserver.

Avec Jordan Amavi, Saif-Eddine Khaoui et Florian Thauvin, Valère Germain arrive lui-aussi en fin de contrat. Un attaquant de complètement qui joue les doublures pour Dario Benedetto et désormais Arkadiusz Milik.

Germain veut rester

Marseillais de naissance, Valère Germain ne veut pas quitter partir. Il s’y sent bien et il veut continuer l’aventure. De son côté, le club phocéen a besoin d’un profil polyvalent, discret et à l’état d’esprit irréprochable. Jorge Sampaoli pourrait se laisser séduire et demander à ce que Germain rester encore la saison prochaine.