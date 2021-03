On commence à penser au PSG qu’aucun accord ne pourrait être trouvé pour la prolongation de contrat de Mbappé.

Les dirigeants parisiens n’ont toujours pas trouvé un accord pour la prolongation de contrat de Mbappé et l’inquiétude monte de plusieurs crans en ce moment. Paris a fait plusieurs offres qui ont été refusées et le joueur ne semble pas prêt à faire trop de concessions pour signer un nouvel engagement.

Aucun accord possible ?

On parle d’un salaire qui pourrait être du niveau de celui de Neymar et d’une clause libératoire pour que le joueur ne soit pas bloqué en cas de belle offre. Des conditions que le PSG estime trop élevées au point qu’on commence à penser en interne qu’il est possible qu’aucun accord ne soit trouvé.