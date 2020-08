Si l’OM cherche de nouveaux défenseurs pour la saison à venir, un profil de Ligue 1 a récemment été proposé. Et il ne coûte pas très cher.

André Villas-Boas veut se renforcer en défense, et notamment en recrutant deux nouveaux latéraux. Le coach portugais souhaite doubler les postes et ainsi avoir des options autres qu’Amavi et Sakaï. Et un profil de Ligue 1 aurait été proposé à l’OM.

Tete, c’est 5 millions

Il s’agit de Kenny Tete, le latéral droit de l’Olympique Lyonnais. Avec un an de contrat seulement, il est sur le départ. Et les Gones veulent un mini transfert, le journal L’Equipe évoquant un montant de 5 millions d’euros. Reste à savoir si Villas-Boas sera intéressé par Tete, qui plaîrait également à Everton.