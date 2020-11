Au classement des valeurs d’effectif des équipes européennes, il faut chercher loin pour trouver l’OM, péniblement classé dans le Top 15.

L’ère McCourt devait être celle des ambitions retrouvées et du retour sur le devant de la scène européenne. Si l’OM a réussi une finale d’Europa League et un retour en Ligue des Champions, difficile de ne pas voir les manques et l’état dans lequel se trouve le club aujourd’hui. Un chiffre symbolise d’ailleurs le triste constat que doit faire Frank McCourt : 228 millions d’euros.

Derrière Brighton…

228 millions d’euros, c’est l’estimation faite par Transfertmartk pour évaluer l’effectif de l’OM. En fonction de la valeur donnée à chaque joueur, l’OM occupe la 42place européenne. Derrière la Fiorentina, Rennes ou encore Brighton… Un effectif de seconde zone, bien loin des ambitions illusoires de Frank McCourt et sa bande.