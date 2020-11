Si l’avenir de Kylian Mbappé est un sujet de préoccupation au PSG, le dossier ne devrait pas se régler avant le prochain Euro qu’il disputera avec l’équipe de France.

Le PSG a pris à bras le corps les avenirs de Neymar et Mbappé comme étant des priorités. Leonardo s’y emploie, avec une vraie chance de faire signer le Brésilien. Pour le Français, c’est plus complexe, ce dernier ayant des envies d’ailleurs.

L’Euro d’abord

Mais le dossier d’un possible transfert de Kylian Mbappé ne sera pas ouvert avant le championnat d’Europe. Le champion du monde souhaite se concentrer totalement sur la compétition et mettra de côté son avenir pour atteindre ses objectifs. Pour Paris, c’est un moyen de gagner du temps et d’espérer pouvoir le convaincre de rester.