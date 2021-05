Arrivé au Bétis Séville en 2019, Nabil Fékir pourrait changer d’horizon cet été. L’Espagne, l’Italie et même la Chine ou le Qatar, le champion du monde aura le choix.

En 2019, son départ pour le Bétis avait surpris. Surtout qu’un an avant, l’ancien lyonnais aurait dû s’engager avec Liverpool… Malgré tout, Fékir est performant en Liga et son profil est toujours aussi apprécié en Europe, ainsi qu’en Asie. Et dans un contexte économique toujours difficile avec la crise sanitaire, le Bétis serait ouvert à un transfert.

Beaucoup de prétendants

En février dernier, Estadio Deportivo dévoilait certaines écuries intéressées par Fékir. En Espagne, Valence, l’Atletico et même le Real Madrid sont attentifs à sa situation. Les dirigeants madrilènes voient en Fékir le remplaçant parfait d’Isco, sur le départ. En Serie A, Naples et l’Inter suivent de près l’international français. Tout comme certains clubs chinois et qataris qui n’ont pas renoncé à l’idée de l’attirer… Son départ pourrait rapporter au moins 25 millions d’euros au Bétis.