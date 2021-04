Une fois n’est pas coutume, le PSG va remettre une partie de son mercato estival entre les mains d’un agent bien connu de Paris : Mino Raiola.

Le PSG fait confiance à Mino Raiola. Le célèbre agent italien entretient d’excellentes relations avec Leonardo et cet été, il aura une nouvelle fois un rôle à jouer. C’est notamment lui qui gère les situations de Alphonse Aréola, Mitchel Bakker et Moise Kean.

Deux départs, une arrivée ?

Aux commandes du dossier Aréola, Mino Raiola doit trouver une porte de sortie au gardien de but français. Prêté à Fulham, Aréola ne restera pas si son club descend en Championship. L’Italie pourrait être une porte de sortie intéressante. Pour Mitchel Bakker aussi, un départ est à l’étude. Le défenseur de 20 ans veut jouer plus et semble prêt à se faire prêter pour cela. Avec le réseau de Raiola, ça ne devrait pas être compliqué… Si pour ces deux joueurs, c’est dans le sens des départs que se passera l’été, pour Moise Kean, il est question d’une arrivée définitive à Paris. L’Italie veut rester au PSG, lui qui est prêté par Everton. Mino Raiola doit organiser son transfert et faire en sorte que les Qataris ne payent pas une fortune…