S’il se sent heureux à Paris, Neymar pourrait également faire le choix de rester au PSG parce qu’aucun autre club ne peut lui offrir de telles conditions désormais.

Neymar le dit, et ça se voit : il se sent bien au PSG. Un sourire de plus en plus présent sur son visage, une bonne humeur permanente au sein d’un effectif soudé et des prestations incontestables depuis le début de l’année. Taulier du projet, Neymar veut et va rester à Paris.

Des conditions de rêve

Mais s’il envisage désormais de rester, c’est aussi parce que Neymar a compris qu’aucun autre club n’est en mesure de lui offrir les conditions dont il bénéficie à Paris. Star incontestable, grassement rémunérée (30 millions d’euros net, par saison) et dont les Qataris envisagent de le prolonger… La coupe est pleine et Neymar, le roi, se réjouit de pouvoir évoluer dans un tel climat. Ailleurs, il n’aura pas autant. Ailleurs, il se mettra en « danger ». Ailleurs, pour quoi faire ?