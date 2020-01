Julien Stéphan se réjouit du prêt de Joris Gnagnon, excellent cette saison. Mais son transfert définitif parait très compliqué.

Pour se relancer, Joris Gnagnon a choisi de retourner dans sa maison du Stade Rennais, pilotée par l’un de ses papas de toujours, Julien Stéphan. Et le duo a eu raison de se recomposer au regard des belles performances du défenseur prêté par le FC Séville.

Un avenir à Séville ?

Du côté de Stéphan, et de Rennes, on aimerait voir Gnagnon rester. Mais l’opération parait difficile à envisager. Le FC Séville n’a pas prévu d’option d’achat car il croit au potentiel du joueur et souhaite le voir évoluer en défense centrale dans les années à venir. De plus, acheté 13,5 millions d’euros, Gnagnon parait hors de portée des finances rennaises.