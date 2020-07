En froid avec Clément Grenier, il n’est pas impossible que le prochain transfert du Français soit une demande du coach Stéphan.

La relation entre Clément Grenier et Julien Stéphan n’est pas idéale. Le milieu de terrain a vu ses performances décroitre et son temps de jeu avec. Et après avoir perdu la confiance de son entraîneur, son avenir est incertain.

En route vers l’Espagne ?

Très écouté par ses dirigeants, Julien Stéphan pourrait clairement être à l’origine du futur départ de Clément Grenier. Ce dernier est en effet cité parmi les candidats à un transfert et l’intérêt du Real Valladolid n’est pas anodin. Les chances de voir l’ami Grenier la saison prochaine sont très minces.