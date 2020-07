S’il a toujours refusé de quitter le FC Barcelone pour tenter de s’y imposer, Ousmane Dembele pourrait finalement se laisser convaincre.

Comme Samuel Umtiti et Antoine Griezmann, Ousmane Dembele vit des heures compliquées à Barcelone. Le contingent français, à l’exception de Clément Lenglet, peine à retrouver son meilleur niveau. Et pour Dembele, c’est encore plus problématique puisqu’il enchaîne les blessures à tour de bras.

L’Euro arrive…

Si le FC Barcelone lui a plusieurs fois montré la porte de sortie, Ousmane Dembele a toujours dit non. Il veut se battre et s’imposer en Catalogne. Mais la réussite d’Ansu Fati, le prodige du club, puis l’arrivée prochaine de Trincao, le joyau de Braga, complique la tâche de Dembele. A un an de l’Euro, il doit sécuriser son temps de jeu pour éviter de se retrouver hors course aux yeux de Didier Deschamps.