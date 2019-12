Formateur dans l’âme, Julien Stéphan fait monter plein de jeunes du côté de Rennes. Mais l’un d’entre eux pourrait partir.

Depuis qu’il a pris les rênes du Stade Rennais, Julien Stéphan fait confiance aux jeunes. Ancien coach de l’équipe réserve, il connaît mieux que personne les talents de la formation bretonne et n’hésite pas à faire monter les « petits ». Six ont déjà connu le plus haut niveau depuis son arrivée.

Un prêt en Ligue 2

Mais pour pouvoir progresser plus vite, l’un d’entre eux pourrait être prêté : « D’après nos informations, écrit le10sport.com, il est de plus en plus question d’un départ pour Sacha Boey. Le Stade Rennais réfléchirait à la possibilité d’un prêt du côté de la Ligue 2 afin de lui permettre de s’aguerrir davantage ». Lens, Troyes ou encore Le Havre, qui jouent les premiers rôles en Ligue 2, pourraient tout à fait convenir.