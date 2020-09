Florian Maurice et Julien Stéphan rêvent de voir débarquer Jérémie Boga à Rennes. Et pour cela, le club pourrait casser sa tirelire comme jamais.

La priorité du Stade Rennais porte un nom, un seul : Jérémie Boga. Tout l’état-major du club breton a les yeux rivés sur le milieu de terrain de Sassuolo. Et même si le club italien réclame une petite fortune pour son transfert, Rennes insiste et semble prêt à une jolie folie…

Plus de 30 millions d’euros ?

En effet, Rennes pourrait faire sauter la banque et le record du plus gros transfert jamais réalisé dans l’histoire du club. Sassuolo espère plus de 30 millions d’euros pour Jérémie Boga. Rennes et Florian Maurice se tiennent prêts. A priori, ils pourraient finaliser une vente importante (Mendy, Niang ?) pour pouvoir s’offrir Boga.