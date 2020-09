Si tout semblait se diriger vers une prolongation de contrat pour Neymar, un grain de sable pourrait venir se nicher dans la relation avec le PSG.

L’arrivée de Neymar au PSG a été rendue possible grâce aux moyens XXL des Qataris mais également par le soutien de l’équipementier américain, sponsor du joueur, Nike. La marque à la virgule a d’ailleurs été ravie de voir Kylian Mbappé, autre égérie du groupe, débarquer à Paris également. Mais l’histoire d’amour entre Neymar et Nike vient de prendre fin.

Plus qu’un simple équipementier

Depuis le 31 août, Neymar n’est plus sous contrat avec Nike. Le Brésilien s’est tourné vers Puma. S’il ne s’agit que d’un contrat équipement, cela peut avoir une incidence sur sa carrière sportive. Les sponsors sont très influents dans la vie des clubs et les carrières des joueurs. De là à remettre en question la prolongation de contrat de Neymar à Paris ? Non. Mais pour une fin de carrière au PSG, rien n’est moins sûre…