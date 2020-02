A la recherche d’un nouveau joueur de couloir, le Stade Rennais se pencherait sur le profil de Junior Sambia, actuellement à Montpellier.

La connexion entre Rennes et Montpellier marche bien ces dernières années. Et elle pourrait fonctionner de nouveau dans les mois à venir pour Junior Sambia, milieu de terrain de Montpellier qui évolue sur le couloir droit de la défense.

Un profil prometteur

Tout proche de quitter Montpellier l’été dernier pour rejoindre l’Espagne, Junior Sambia est finalement resté. Mais son départ est toujours à l’ordre du jour et Rennes aimerait pouvoir se positionner. Julien Stéphan cherche de nouveaux profils pour son couloir droit et Sambia semble avoir les qualités requises : puissance, polyvalence et marge de progression.