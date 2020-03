Zinedine Zidane n’est pas certain de poursuivre au Real Madrid. Notamment si la Juventus Turin se séparer de Maurizio Sarri.

Le retour de Zinedine Zidane ne se passe pas comme prévu. Les raisons qui ont poussé le Français à partir, à savoir des divergences de point de vue avec son président Florentino Pérez, seraient de retour. Et notamment en ce qui concerne le mercato, où les deux hommes ont des dispositions très éloignées.

Sarri en sursis

La possibilité de voir Zidane claquer la porte une deuxième fois existe. D’autant plus s’il ne soulève aucun trophée majeur… Mais Zizou ne restera pas longtemps sans rien. Sur le marché, les opportunités ne manqueront pas pour le Français. A commencer la piste Juventus Turin. Maurizio Sarri est lui-aussi en difficulté. Et si les dirigeants turinois voient qu’une arrivée de Zidane est possible, ils ne réfléchiront pas à deux fois pour virer Sarri.