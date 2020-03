En cédant Lucas Tousart au Hertha Berlin, Jean-Michel Aulas permet à l’OL d’aborder très sereinement le mercato d’été. Explication.

Chef d’entreprise expérimenté, Jean-Michel Aulas gère son OL comme il administre ses entreprises depuis plusieurs décennies. Et la présence du club en bourse montre bien le savoir-faire de JMA dans le monde des affaires. Pas étonnant, donc, de le voir boucler un transfert important pour l’avenir du club : celui de Lucas Tousart.

L’OL serein pour cet été

En faisant entrer 25 millions d’euros dans le capital de l’OL, avant le 30 juin et la cloture des comptes du club, Jean-Michel Aulas se donne de l’air pour l’été qui arrive. Les dirigeants lyonnais vont en effet pouvoir aborder le marché des transferts sereinement, sans se précipiter dans la vente d’un ou plusieurs joueurs afin de soigner les comptes et les actionnaires du club. La perspective des ventes de Dembele ou d’Aouar nécessite d’avoir l’esprit frais et aucune pression pour être parfaitement gérer. Aulas a fait le boulot pour que ce soit le cas.