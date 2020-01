Après avoir tourné la page Cristiano Ronaldo, le Real Madrid pourrait à nouveau faire un pas en avant dans son histoire.

Le départ de Cristiano Ronaldo a été vécu comme un « traumatisme » pour les supporters et plusieurs joueurs du Real Madrid. Depuis le retour de Zidane, la page semble tournée mais le clbu pourrait à nouveau prendre des décisions fortes dans les mois à venir.

Adieu Modric, Bale, Marcelo…

Le Real Madrid pourrait en effet se séparer de joueurs qui ont participé aux plus belles pages de l’histoire du club (victoires en Ligue des Champions 2016, 2017 et 2018). Il s’agit de Luka Modric, Gareth Bale ou encore Marcelo. Zidane ne le retiendra pas et le Real Madrid a besoin de faire le ménage dans son vestiaire pour envisager des arrivées XXL (Mbappé, Sané ou encore Neymar).