En recrutant trois futurs cracks brésiliens, le Real Madrid espère pouvoir bâtir un trio de feu pour les années à venir.

Après Rodrygo et Vinicius Junior, le Real Madrid s’est offert Reinier Jesus cet hiver. Un transfert à 33 millions d’euros quand les deux premiers avaient coûté 45 millions d’euros chacun. Des investissements d’avenir pour des joueurs d’à peine 18 ans à leur arrivée au club.

L’avenir du Brésil

Avec Rodrygo sur un côté, Vinicius en pointe et Reinier Jesus pour organiser le jeu, le Real Madrid dispose d’un trio de feu pour les années à venir. Et Zinedine Zidane espère pouvoir construire avec ces trois joyaux pour prendre la relève des Benzema, Bale et Hazard. Il faudra encore attendre quelques années pour voir la jeunesse brésilienne prendre le pouvoir mais sur le papier, c’est à tomber…