Si Zinedine Zidane lorgne sur Eduardo Camavinga, il serait également intéressé par un autre milieu de terrain de Ligue 1.

Visiblement, le Real Madrid a envoyé pas mal d’émissaires en Ligue 1 ces derniers mois. Plusieurs pistes du prochain mercato évoluent en ce moment dans le championnat de France, à commencer par Eduardo Camavinga, le phénomène du Stade Rennais.

Soumaré dans la liste ?

Mais d’après 10 Sport, il y a un autre talent de Ligue 1 qui plaît au Real Madrid et à Zinedine Zidane : « Selon nos informations exclusives, il s’agit de Boubakary Soumaré. Courtisé par les clubs anglais depuis de très longs mois, Soumaré était tout proche de rejoindre Newcastle cet hiver, à la faveur d’une grosse offre des Magpies ». Un nom étonnant pour un club comme le Real Madrid. Mais un talent certain de 21 ans qui ne demande qu’à exploser au plus haut-niveau européen.