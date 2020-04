Depuis plusieurs saisons, Leonardo et le PSG ont un nom commun en tête. Un attaquant de Serie A très efficace.

Très attentif aux performances de la Serie A, Leonardo a pour habitude de faire son marché en Italie. Et l’été prochain devrait être une nouvelle confirmation puisque le Brésilien lorgne sur Paqueta (Milan AC), Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Tonali (Brescia).

Insigne courtisé ?

Et il y a un garçon qui pourrait s’ajouter à cette liste. Leonardo, comme le PSG, apprécie beaucoup le profil de Lorenzo Insigne. Paris a plusieurs fois tenté de l’attirer dans ses filets, en vain. A 28 ans, l’Italien a montré de très belles choses à Naples et pourrait être tenté par un challenge de plus grande ampleur. Naples, qui courtise Cavani, pourrait envisager un gros transfert pour Insigne et ainsi financer le retour de son Matador…