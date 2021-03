La greffe ne prend pas entre le Real Madrid et Eden Hazard. A tel point qu’en interne, on commence à envisager un départ du prodige belge.

Hors de forme, à côté de ses pompes ou méconnaissable. Les qualificatifs sont unanimes pour Eden Hazard : il a manqué son rendez-vous avec le Real Madrid. Après avoir crevé l’écran sous les couleurs de Chelsea, l’aventure madrilène est le premier échec de sa belle carrière.

Retour à Chelsea ?

De plus en plus de dirigeants au Real Madrid commenceraient à envisager un départ d’Eden Hazard la saison prochaine. La campagne de recrutement que prépare Zidane est ambitieuse et s’articule autour d’une grosse arrivée offensive (Mbappé, Haaland ou Sané). Pour donner plus de latitude financière au club pour recruter du lourd, le départ d’Eden Hazard n’est pas à exclure. Pour aller où ? Un retour à Chelsea trotte dans la tête de quelques personnes qui gravitent autour du dossier. Abramovitch l’adore et ne serait pas contre, à moindre frais.