Si le PSG veut vraiment faire signer Aouar, il va falloir réagir, car d’autres clubs prennent les devants.

Les dirigeants parisiens se sont bien positionnés pour le transfert de Aouar l’été dernier. Il manquait des liquidités pour boucler une telle opération et l’OL n’avait pas voulu entendre parler d’un prêt avec option d’achat. Leonardo et les dirigeants qataris restent très intéressés par le profil du joueur.

Deux clubs avancent

Mais il va falloir agir vite et ne pas rester trop longtemps sans réaction. En effet, d’autres clubs prennent les devants pour Aouar et pourraient bien faire rapidement des avancées. Il s’agit notamment de la Juventus et de Liverpool. Si Paris veut vraiment le joueur, il va falloir avancer.