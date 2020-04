Paul Pogba ne semble pas vouloir poursuivre son aventure à Manchester United et mettra tout en œuvre pour obtenir son transfert.

Paul Pogba n’était pas contre un départ l’été dernier. Mais face à la volonté de Manchester United de le conserver, le Français n’est pas allé au clash et a accepté de rester. Mais son désir de départ n’a cessé de grandir, notamment parce que le Real Madrid le veut.

Raiola va faire le job

Géré par Mino Raiola, Paul Pogba peut compter sur son agent pour obtenir gain de cause. Et s’il faut aller au bras de fer pour être transféré, son clan ne se gênera pas. Le Real Madrid est prêt à l’accueillir et pour réaliser son rêve de rejoindre Zidane, Pogba est prêt à beaucoup de choses…